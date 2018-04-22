شريهان تحتفل بذكرى حدثت معها ” زي النهاردة تمام الساعة الثانية وخمس وأربعون دقيقة ظهراً”

عايدت الفنانةالمصرية شريهان ابنتها لولوة بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الثاني والعشرين من شهر ابريل.

ونشرت شريهان عبر حسابها على انستغرام مجموعة صور لابنتها لولوة وعلقت عليهم بكلمات مؤثرة قائلة: “لولوة يا أغلى حلم أصبح أعظم وأجمل حقيقة في عمري .. زي النهاردة حبيبتي في تمام الساعة الثانية وخمس وأربعون دقيقة ظهراً خرجتي من روحي وقلبي ودمي، خرجتي تنوري حياتي .. والحقيقة يا لولوة إن كل يوم بيمر عليا أنا بولدك من قلبي تاني”.

وتابعت شريهان قائلة: “بشكر ربي سبحانة وتعالى بشكر والدك على كل شيئ بشكر عائلة الخواجة وبشكرك انتي يالولوة، بشكرك على وجودك في عمري وكمان تعبكم جميعاً معايا .. فخورة فخورة بيكي حبيبتي فخورة وراسي بيكي مرفوعة لسااااابع سماء .. واعرفي حبيبتي إن النهاردة 22إبريل مش يوم ولادتك انتي ولا هو يوم عيد ميلادك أبداً !! النهاردة حبيبتي كان يوم ولادتي أنا بيكي من جديد ويوم عيدي أنا يابنتي وصديقتي وحبيبتي. ربي يديمك انتي وشقيقتك عليا نعمة”.

وختمت شريهان كلامها بالقول: “أمك بتحبك وراضية عنك. #شريهان ❤”.

يذكر ان شريهان متزوجة من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة ولها منه بنتان هم لولوة وتالية القرآن.