شعبان عبد الرحيم يعود بعد غياب بأغنية جديدة يهاجم فيها فنانا مصريا : ” حتة ممثل فاشل يستاهل التأديب “

أصدر الفنان الشعبي المصري ” شعبان عبد الرحيم ” أغنية جديدة يهاجم فيها الممثل المصري ” محمد علي ” الذي ظهر مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي مهاجما الجيش المصري ومؤسسات الدولة المصرية في مقاطع فيديو يقوم بتقديمها .

وتحمل أغنية شعبان عبد الرحيم إسم ” الشعب المصرى وجيشه إيد واحدة بجد بجد ” .. والتي دعا فيها شعبان عبد الرحيم بضرورة تأديب الفنان محمد علي عما بدر منه .

كما هاجم فيها محمد على بسبب هجومه على مؤسسات الدولة .. ووصفه بالممثل الفاشل وإنه ” حرامي ورغاي ” واتهمه بالخيانة .

والأغنية من كلمات وإخراج : إسلام خليل .

يذكر أن شعبان عبد الرحيم متغيب عن الساحة الفنية منذ سنتين تقريبا بسبب حالته الصحية بعد إعلانه عن إجراء عملية جراحية .