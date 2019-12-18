شقيقة إليسا تحدث ضجة بإطلالاتها.. شاهدوا هل هي أكثر جرأة منها؟

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً لنورما شقيقة الفنانة اللبنانية إليسا.

وبدت فيها بإطلالات مختلفة وصفها الكثير من المتابعين بالجريئة. واعتبر بعضهم أنها أكثر جرأة من الفنانة نفسها.

ويشار إلى أن إليسا نشرت على حسابها الخاص على التطبيق في وقت سابق صورة لها برفقة شقيقتها وهو ما شكل الظهور الأول للأخيرة.

والتقطت لهما خلال زيارة قامت بها النجمة إلى كندا حيث أحيت عدداً من الحفلات. وحققت أكثر من89 ألف إعجاب وتعليقاً كتبت: “مع شقيقتي نورما، أحبك يا فتاة”.

ويذكر أن الفنانة تلفت الأنظار مؤخراً بما تنشره على حسابها على “تويتر” من تغريدات تعبر من خلالها عن رأيها بما يشهده بلدها لبنان من أحداث واحتجاجات.