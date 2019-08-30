شقيقة حلا الترك كبرت وباتت فاشينيستا في غاية الطرافة.. شاهدوا حركاتها وأناقتها!

من المعروف أن الفنانة دنيا بطمة تعشق استعراض مقتنياتها واطلالاتها وتحضيراتها لحفلات الزفاف التي تقدمها باستمرار، ويبدو انها نقلت هذه الهواية لطفلتها الوحيدة غزل، والتي باتت فاشينيستا صغيرة في غاية الطرافة.

وتحرص الفنانة المغربية على مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بأجدد الصور والمقاطع التي تظهر فيها الطفلة غزل بكامل اناقتها بموديلات فخمة والوان طفولية جميلة.

وكان اخرها ملابس كالصبايا عبارة عن بنطال بيج واسع بتصميم شبابي مع تيشرت كات باللون البرتقالي الناعم، وحملت حقيبة صغيرة على ظهرها مع حذاء بنفس الوان ثيابها، وراحت تستعرض جمالها واناقتها بأسلون محترف لا يخلو من بعض الخجل.

وتلفت الطفلة باستمرار من خلال الصفحة التي ذشنتها والدتها على تطبيق انستغرام بعد ولادتها وتحمل اسمها، وتحرص على نشر صورها واجدد اطلالاتها الانيقة والمرتبة.