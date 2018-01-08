شقيقة فلة الجزائرية تُتهم بالعنصرية.. وهكذا ترد فن

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أثارت الفنانة الجزائرية ​نعيمة عبابسة​ الجدل مؤخراً وأحدثت موجة من الغضب بعد نشرها صورة لها من على متن طائرة كانت تستقلها مرفقةً إياها بتعليق إعتبره الكثيرون مسيئا وعنصرياً ضد الأفارقة.

وقالت عبابسة في التعليق الذي عادت وحذفته:” وأخيراً العودة. لكن والله الخطوط الجوية الجزائرية أصبحت خطوط واغادوغو، لا يملؤها سوى الأفارقة، أنا لا أكرههم لكن صوت مضغهم للعلكة لا يحتمل”.

وبعد الهجوم الكبير والإنتقادات الواسعة التي طالتها والتي دفعتها إلى حذفه عادت وكتبت مشيرةً إلى أنها لم تقصد إنتقاد الأفارقة بل طريقتهم في مضغ العلكة.

وفي حديثها إلى قناة “النهار” الجزائرية أكدت على كلامها السابق وأنها تحترم كل إنسان مهما كان جنسه .

وكشفت أنها تعرضت للهجوم من صحف أفريقية وجمعيات فرنسية متهمة إياها بالعنصرية.

ولم تسلم عائلتها من الإنتقادات، حيث أشارت في إتصال آخر مع قناة “النهار” أنّه تمّ تضخيم الحادثة ما تسبّب في الهجوم على أبوها المرحوم الفنان عبد الحميد عبابسة وشقيقتها الفنانة فلّة الجزائرية.

مطالبةً بالكف عن مهاجمة عائلتها بإعتبار أن لا دخل لهم.