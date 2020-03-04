شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجمها بسبب علاقتها بـ أحمد العوضي: “من إمتي ‏الناس بتجيب في سيرتنا؟”

وجه الفنان المصري وائل عبد العزيز انتقادات قاسية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب الشائعات حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي.
وقد نشر وائل عبد العزيز تدوينة عبر حسابه على الفايسبوك قال فيها: “بصي يا ياسمين عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنتي صغيرة شيلت مشاكل كتير بسببك من وأنتي عيلة صغيرة بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاي وقضية الشغالات مؤخرا غير قضية الضرب الي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثل الي لبستيها التورتة في وشها”.
تابع: “ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ”ووالدتك ” إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووافقنا لك على معظم قراراتك وكنت الوحيد الي ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك”.
أضاف وائل عبد العزيز: “لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش أي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح ، من إمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا، من إمتي الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا”.
أردف: “ومع ذلك حياتك وأنتي حرة فيها، أنا هتكلم على الشق الي يخصني، أنتي مقاطعه كل العيلة عشان تعملي الي على مزاجك .. إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقه دي إيه و رايحة على فين”.
استطرد شقيق ياسمين عبد العزيز: “أما بالنسبة للأخ الي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب الي هتفقسله كل يوم أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل !! وتقعد مع رجالة البيت !!..دي الأصول وده الاحترام .. وطبعا لأنك عارف إنك مرفوض رفضا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس”.
اختتم وائل عبد العزيز: “أنا من رأيي كفاية عليك البطولة الي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية .. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد”.
كانت شائعات ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قد زادت مؤخرًا بسببب ظهورهما سويا في مناسبات كثيرة بمفردهما بالعديد من الصور.
يذكر أن العوضي وياسمين عبد العزيز شاركا سويا في بطولة مسلسل “لآخر نفس” خلال شهر رمضان 2019، وشاركهما البطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، تأليف عبد الله حسن، إخراج حسام علي.