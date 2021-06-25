كشف الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تلقيه رسالة نصية عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” من مجهول، وأخفى وائل محتوى الرسالة النصية مكتفياً بإظهار اسم المرسِل وجملة التهديد لشقيقته بالقتل،

وعلّق على الرسالة قائلاً: “هي وصلت للتهديد بالقتل… عموماً ياما دقت على الراس طبول.. ياريت مباحث الإنترنت تشوف الموضوع ده”.

وكان وائل عبد العزيز قد وجه رسالة إلى ليلى حلاوة شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد التهديدات التي وجّهتها الى شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، موضحاً أن الصور التي تداولها البعض، التُقطت بعد طلاق ياسمين من محمد حلاوة…

وكتب عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”: “حق الرد على موضوع الأستاذة المحترمة بنت الناس المحترمين… يا أستاذة ليلى ده عيد ميلاد سيف ابن أختي وكان بعد طلاق ياسمين بمدة طويلة بحضور صحاب كتيرة وشهود على وجودك”.