شكران مرتجى لـ دينا هارون بعد رحيلها: “سلمي على نضال وعاكل الغاليين”

نعت الممثلة السورية شكران مرتجى زميلتها الفنانة دينا هارون والتي توفيت اليوم الاثنين في مستشفى الاسد الجامعي.

وكتبت شكران عبر حسابها على تويتر: “وهي كسره جديده للقلب وهي غالية راحت من الدرب دينا حبيبتي الله معك وقدر الله وماشاء فعل حسبي الله ونعم الوكيل (الفاتحة)

دينا سلمي على نضال وعاكل الغاليين 😭

الممثلة دينا هارون في ذمة الله”.

وهي كسره جديده للقلب وهي غالية راحت من الدرب دينا حبيبتي الله معك وقدر الله وماشاء فعل حسبي الله ونعم الوكيل (الفاتحة)

دينا سلمي على نضال وعاكل الغاليين 😭 الممثلة دينا هارون في ذمة الله pic.twitter.com/VBVaSBjf50 — shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) October 8, 2018

وكانت دينا هارون توفيت اليوم الاثنين، فى أحد مستشفيات العاصمة دمشق، بعد إصابتها بسرطان فى المعدة، وكان التشخيص المبدئى للأطباء إصابتها بالزائدة ثم اكتشفوا إصابتها بسرطان المعدة فى وقت متأخر، ما جعل وفاتها بسرعة كبيرة، وأعلنت مدينة دمشق الحداد على وفاتها، خاصة أنها من أشهر الفنانات السوريات.