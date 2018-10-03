شمس الكويتية تتلقى تهديدًا بالخطف من مجهول!

كشفت الفنانة شمس الكويتية أنها تلقّت رسالة من مجهول يقول إنه سيقوم باختطافها، معلّقة على الأمر بالقول إنها تنتظر منذ يوم أمس ولم يأتِ أحد.

وغرّدت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” قائلة: “امس جاتني رسالة من رقم غريب مكتوب ساخطفك وستبقين ملكي وحدي ، و من امس عند باب البيت بشنطتي ومحد جاء”.

وما إن نشرت التغريدة حتّى توالت التعليقات الساخرة، فقال أحد المغرّدين: “ممكن أطلب منك طلب؟ رجعي لي رسالتي مقدر اخطفك هاليومين”، فيما كتب آخر: “يعني كنت مستعدة منتظرة الخاطف لك هههههه”، وردّت أخرى بالقول: “يمكن زحمة الطريق لا تستعجلي”.