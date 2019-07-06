شمس الكويتية تثير الجدل بـ”روب الإستحمام”.. فهل انفصلت عن حبيبها؟

فاجأت الفنانة ​شمس الكويتية​ الجميع بأحدث إطلالاتها التي نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصفها الكثير من المنتقدين بأنها إطلالة جريئة.



وفي التفاصيل فقد نشرت شمس الكويتية عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة بدت فيها وهي ترتدي “روب الإستحمام” وعلقت على الصورة بالتالي: “أحسن شي سواه فارقني.. باي باي”، مما اثار الجدل حول هوية الشخص المقصود بكلامها.

وما هي الا دقائق حتى انهالت التعليقات على الصورة واغلبها انتقدت شمس على الإطلالة، واعتبر المنتقدون الإطلالة غير لائقة وجريئة، واكد بعضهم ان تعليقها جاء ليؤكد انفصالها عن حبيبها الذي المحت اليه خلال استضافتها ببرنامج “مجموعة إنسان” خلال شهر رمضان الماضي.