شمس الكويتية تثير غضب المغربيين.. شاهد السبب!

تصدر هاشتاغ “شمس الكويتية اخرسي” على موقع تويتر بعد تداول مقطع فيديو للفنانة شمس الكويتية تحدثت فيه عن المغربيات.

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ورغم أن شمس دافعت في ذلك الفيديو عن المغربيات ورفضت وصفهن بالساحرات، إلا أن مقطعا في حديثها اثار غضب المغربيين.

فقد قالت شمس ان الصحراويين في المغرب يربطون خصر البنت منذ الصغر ويقومون بعمل مساج معين لها منذ الطفولة بهدف حرصهم على جعل جسدها “كيرفي” وتابعت قائلة “شوفوا ثقافة الام الواعية المغربية عارفة ان هذه النت لما تكبر لح يكون غير انها تطبخ وشاطرة وواعية جسمها سيساعد ان تكون انثى وتكون محبوبة عند زوجها وتكون مستقرة في حياتها”.

رواد مواقع التواصل لم يعجبهم على ما يبدو كلام شمس الكويتية وتعليقها على المغربيات لتصدر وسم “شمس الكويتية اخرسي” الترند، مستنكرين طريقتها في الحديث عن علاقة الرجل بالمرأة.