شمس الكويتية تختبر الموت.. وتعلق: اقتل كبريائك الزائف قبل أن يقتلك

شاركت الفنانة ​شمس الكويتية​ الجمهور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها أثناء قضائها لعطلتها على شاطئ البحر في مدينة كان الفرنسية، وبدت وهي تغطي جسمها بالرمال، كاشفةً فقط عن وجهها الذي غطته أيضاً بقبعة.

وأرفقت الصورة بتعليق وجهت من خلاله نصيحة للمتابعين بأن يقتلوا كبريائهم قبل أن يسيطر عليهم ويقتلهم هو، وقالت:”جربت أموت قبل أموت.. اقتل كبريائك الزائف قبل أن يقتلك”.

ومن ناحية أخرى، كانت فاجأت شمس الجميع مؤحراً بإطلالاتها، حيث وصفها الكثير من المنتقدين بأنها إطلالة جريئة.

وفي التفاصيل، فقد نشرت شمس صورة بدت فيها وهي ترتدي “روب الإستحمام” وعلقت :”أحسن شي سواه فارقني.. باي باي”، ما أثار الجدل حول هوية الشخص المقصود بكلامها.