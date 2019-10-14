شمس الكويتية تستعرض خصرها النحيل.. وتعيد السؤال عن الجراحة التي خضعت لها

تحرص النجمة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بصورها ومقاطع فيديو من حفلاتها وبمنشورات مضحكة وبتعليقات ذكية وبكل ما تراه جميلا ويحمل رسالة جدية او ساخرة، وغالباً ما تثير الجدل بصورها وجرأتها.



وشاركت شمس اخيراً متابعيها بصور استعرضت فيها نحافة خصرها وحجمه الصغير، وبدت في غاية الضعف، الامر الذي اعاد الى ذاكرة بعض متابعيها الاخبار التي تحدثت عن اجرائها جراحة تجميلية تتمثل بنزع بعض العظام من قفصها الصدري وهو ما نفتها بشكل قاطع واكدت انها لا تخطئ ولا تقدم على هذا “التصرف الغبي”، لافتة الى انها داومت على شرب مشروب من الاعشاب والرياضة للحصول على هذه النتيجة.

وعلقت شمس على الصورة بالقول: “عوّد نفسك على خسارة الآخرين تمرّن على الوحدة وصادِقْ نفسك كأنك صديقك فحكمة القدوم للحياة وحيداً،ومغادرتها بالطريقة نفسها لم تأتِ من فراغ”.