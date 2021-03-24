نشرت الفنانة ​شمس الكويتية​ صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وهي تستعرض وشمها الذي يغطي ظهرها، وهو عبارة عن جناحين كبيرين.

هذا الوشم ليس جديداً، وحصلت عليه شمس قبل فترة طويلة، لكن المعلقين ركزوا عليه لأنه كان واضحا بسبب فستانها المفتوح من الخلف.

وعلقت شمس على الصورة، وكتبت رسالة الى كل شاب يركض خلف النساء ولا يركز سوى على هذا الامر، فقالت :”انت لو بتجري ورا مستقبلك زي ما بتجري ورا النسوان كان زمانك صرت بيل غيتس … رسالة الى واحد شالع قلبي”.





