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شمس الكويتية تصف من لا يحضر حفلها في الرياض ب ” الحيوان “

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شاركت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها الشخصي على تويتر صورة لبوستر الحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل 21 يونيو في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وتنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية .

وطالبت المطربة شمس جمهورها بأن يحضروا الحفل وأكد الكثير من متابعيها على الحضور بينما أخبرها عدد من المتابعين إنهم لم يحضروا الحفل .

لتفاجئ شمس الكويتية متابعيها بالرد بوصف من لم يحضر الحفل بإنه ” حيوان ” فكتبت قائلة : ” مين الحيوان اللي قال ما أقدر أجي ” .

وأوضح بوستر الحفل أن الفنان السعودي ” زايد الصالح ” والفنانة العالمية ” ناتاشا ” سيشاركون شمس الكويتية في إحياء الحفل معها .. وأن ريع الحفل سيكون لصالح جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية .

 

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