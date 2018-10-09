شمس الكويتية تظهر بشكل شفاف من دون سروال.. وانتقادات لاذعة

اثارت الفنانة الكويتية شمس جدلا كبيرا بين الجمهور بعد نشرها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها اعتبرها البعض انها جريئة وغير لائقة.

وقد ارتدت شمس قميصا مع سروال قصير جداً، ووقفت فوق مصباح أرضي، ما ادى الى ظهور القميص بشكل شفاف.

ولاقت هذه الصورة انتقادات لاذعة من قبل المتابعين الذي ظنّ البعض منهم انها بدون سروال.

وابرز ما جاء في التعليقات السلبية: “نست البنطلون. معقولة محد ذكرها؟”، و”وين سروالك؟”، و”يظهر كانت مستعجلة نسيت البنطلون”، و”لو سمحت البنطلون ناسيته عند الغسال بعدين عاني انت والدنيا”.