شمس الكويتية تعلق على أزمة فيروس كورونا : ” بعد كورونا راح يكون العالم عبيد وأسياد “

نشرت الفنانة ” شمس الكويتية ” عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تحدثت من خلاله عن ازمة فيروس كورونا المستجد والسبب في ظهوره .

كما أشارت أيضا في حديثها عن توقعاتها لما بعد الانتهاء من الفيروس وما سيشهده العالم من أزمة إقتصادية كبيرة .

فقالت : ” الأزمة اللي ما بعد كورونا الإقتصادية اللي ما راح ينتفض وما راح يهتز وما راح يخترع شئ يخليه حد مهم في الحياة راح ينداس .. ممكن ما يتنفذ بكرة بس راح يتنفذ قريب ” .

وتابعت شمس الكويتية : ” راح يكون العالم عبارة عن إتنين عبيد وأسياد .. الثالث هذا اللي كان في النص الطبقة الوسطى راح تختفي .. وهي كورونا على الأغلب حصلت علشان كده علشان العالم ينقسم ” .

وأضافت : ” بإختيارك إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا .. يا تكون من السادة يا تكون من العبيد .. الموضوع كتير خطير وكتير حقير مثل ما كانت الأفلام الأمريكية تقول لنا وما كنا مصدقين ” .