شمس الكويتية عن قضية إسراء غريب: “تعددت الاسباب والحقد والجهل واحد”

علقت الفنانة شمس الكويتية، اليوم السبت، على قضية الفتاة الفلسطينية اسراء غريب التي قتلت يوم الخميس الماضي الموافق 22 أغسطس 2019 ، في بلدة بيت ساحور قضاء مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وهاجمت شمس الكويتية في تغريدة عبر حسابها على تويتر كل من برر لجريمة قتل إسراء غريب سواءا من الرجال او النساء.

وقالت شمس الكويتية في تغريدتها: “اسراء غريب كل الي اعطى تبرير لقتها من النساء كلهم بنت عم اسراء بغيرتها وحقدها على الانثى الاخرى ..وكل من اعطى مبرر لقتلها من الذكور هو اخوها بس من بلد ثاني وباسم اخر .. تعددت الاسباب والحقد والجهل واحد”.

#اسراء_غريب كل الي اعطى تبرير لقتها من النساء كلهم بنت عم اسراء بغيرتها وحقدها على الانثى الاخرى ..وكل من اعطى مبرر لقتلها من الذكور هو اخوها بس من بلد ثاني وباسم اخر .. تعددت الاسباب والحقد والجهل واحد — SHAMS 🌕 (@shamsofficial) August 31, 2019

وكانت قد ضجّت وسائل التواصل الاجتماعيّ، في الايام الماضية، بقصّة وفاة الشابة إسراء غريب، وهي من سكّان مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم، والتي تُوفيَت بتاريخ 22 آب/ أغسطس الجاري، بصورة غامضةٍ أثارت الشكوك حول احتمال تعرّضها لعنفٍ أسري ما أدى لمقتلها، علمًا بأنّ التحقيقات في القضية ما تزال جارية، ولم يصدر بعد تقريرُ الطب الشرعي، ليؤكد أو ينفي أية افتراضات.