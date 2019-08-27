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شمس تفاجئ الجميع بوشم كبير رسمته على هذه المنطقة من جسمها.. هذا ما كشفته ملابسها

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نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، صورة لها وهي تجلس في أحد المنتجعات البحرية.

وبدت وهي ترتدي ملابس صيفية كشفت جزءًا من ظهرها. ولفتت الأنظار بوشم كبير رسم على ظهرها على شكل جناحين مع شمس في الوسط.

وأحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وحققت أكثر من 16 ألف إعجاب. وتعليقاً كتبت: “لا يمكننا تمزيق ولو صفحة واحدة من صفحات حياتنا. لكن بإمكاننا إلقاء الكتاب بكامله في البحر. ابتدي صفحة جديدة وقفل على ذكرياتهم معاك لأنهم مايستاهلونك”.shams kw8t1

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في وقت لاحق بعدما نشرت تعليقاً جاء فيه: “رافق كل من يريد الخروج من حياتك وتأكد أنك أغلقت الباب وراءه جيداً. ويا ريت تقفل نور السلم”.

وأضافت: “مع السلامة والقلب داعليك”. وأطلقت بذلك موجة من التعليقات التي تراوحت بين مؤيد ومعارض لوجهة نظرها كما تساءل الكثيرون عما تقصده بذلك.

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