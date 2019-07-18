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شمس تفاجىء جمهورها وتحلق شعرها على الزيرو!.. فيديو

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شمس الكويتية

شمس الكويتية

صدمت الفنانة شمس الكويتية جمهورها بتغيير كبير تعتزم إضفاءه على شكلها وذلك من خلال حلاقة شعرها على الزيرو.

وظهرت شمس في فيديو أثناء تواجدها في صالون التزيين كاشفة أنها ستحلق شعرها على الصفر مستعينة بشهادة المزين الذي ظهر وهو يحمل شفرة الحلاقة.

وأشارت إلى أنه صديقها منذ سنوات طويلة ووعدت الجميع بعرض النتيجة بعد انتهائه من عمله.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في وقت سابق عندما ظهرت مرتدية ملابس الاستحمام. وأطلقت موجة من التساؤلات التي عبر فيها المتابعون عن حيرتهم بسبب تعليقها: “أحسن شي سواه فارقني” خصوصاً أنها كشفت زواجها السري في وقت سابق.

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