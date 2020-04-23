واصلت الفنانة شمس الكويتية مهاجمة الاعلامية الاردنية علا الفارس عبر سلسلة تغريدات نشرتها عبر تويتر.

فقد ردت علا الفارس على تغريدة من حساب مهتم بعلم النفس عن اسباب النحافة كاتبة: “فهمها لـ علا الفارس يمكن تشيل الهري والحقد الي جواها على من سواها شي يُذكر في هالدنيا من بعد ماكانت تنام في السيارة بالايام لان ماعندها مكان يضفها وهذا بإعترافها وهذا كان قصدي لما قلتلك الحقد ينحف ويبس الجسم ويصفر الوجه نصيحة طبية مو #تنمر ومستعدة اعالجك لوجه الله”.

فهمها @OlaAlfares يمكن تشيل الهري والحقد الي جواها على من سواها شي يُذكر في هالدنيا من بعد ماكانت تنام في السيارة بالايام لان ماعندها مكان يضفها وهذا بإعترافها وهذا كان قصدي لما قلتلك الحقد ينحف ويبس الجسم ويصفر الوجه نصيحة طبية مو #تنمر ومستعدة اعالجك لوجه الله — SHAMS (@shamsofficial) April 23, 2020

وفي تغريدة اخرى قالت شمس: “هي لازم تفهم ان حتى قطر الي هم معيشينها وظافينها لو نزل البترول بيتظررون ماهو بس #السعودية والكويت وانا خايفة عليها ترجع تنام في السيارة من ثاني”.

لا يابرعوص هي لازم تفهم ان حتى قطر الي هم معيشينها وظافينها لو نزل البترول بيتظررون ماهو بس #السعودية والكويت وانا خايفة عليها ترجع تنام في السيارة من ثاني — SHAMS (@shamsofficial) April 23, 2020

يأتي ذلك بعد تعليق سابق من شمس الكويتية على تغريدة لعلا الفارس فسرها كثيرون بأنها سخرية من انهيار اسعار النفط الذي حصل منذ ايام حين كتبت علا وقتها: “٥ بدولااااااار ! راح ملح الحبيب” لترد عليها شمس: “الحقد والغل مرض يُستوجب العلاج منه ومن علاماته يخلي جسم الحاقدة والكيادة مثل سيجارا لابسة فستان”.