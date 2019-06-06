شهد سلمان.. عارضة سعودية مصابة بالبهاق تتحدى المألوف!

خطفت العارضة السعودية شهد سلمان الأنظار مؤخراً وأصبحت مادة أساسية للبحث وذلك بعد تصدرها غلاف النسخة العربية لمجلة Vogue العالمية مع ويني هارلو العارضة الكندية العالمية المعروفة.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ولفتت شهد سلمان الأنظار بسبب ملامح وجهها التي بينت بوضوح عن إصابتها بمرض البهاق تماماً مثل ويني هارلو، ورغم هذا فإن ثقتها بنفسها لم تتأثر كما لم ينقص من جمالها شيئاً.

وتبلغ شهد سلمان من العمر 22 عاماً، وقد خضعت لجلسة التصوير مؤخراً في قرية السدوس السعودية، حيث تعتبر هذه الخطوة هي بداية انطلاقها للعالمية.

وقالت العارضة السعودية الحسناء في تصريحاتها للمجلة: “لم أكن أشعر بشعور جيّد تجاه نفسي في السابق، ولك يكن يعجبني شكلي. كانت ويني هي من أعطتني الثقة لأقاوم، لم أكن أتوقع أن تتاح لي الفرصة للقائها، كان حلماً بالنسبة لي أن أقضي الوقت معها في جلسة تصوير لڤوغ. أشعر أنني الآن يمكن أن ألهم الكثير من الفتيات بدوري”.