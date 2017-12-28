شهيرة تصدم الجميع… شاهد اول صورة لها بعد خلعها الحجاب بالكامل!

شهيرة تصدم الجميع… شاهد اول صورة لها بعد خلعها الحجاب بالكامل! فن

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تسببت الفنانة المصرية المعتزلة شهيرة، بإصابة جمهورها بصدمة، وذلك من خلال خلع حجابها بالكامل وظهورها سافرة لاول مرة.

ونشرت خبيرة التجميل راندا عبد السلام صورة عبر حسابها الرسمي على ”انستغرام” بصحبة شهيرة بعد خلعها الحجاب معلقة:”شهيرة القمر بموت فيها من صغري بحبك اووووى انتي الرقة كلها”.

وانهالت التعليقات الغاضبة من قبل جمهورها، بسبب قيامها بخلع الحجاب بعد كل هذه السنوات من ارتدائه والاعتزال، إذ علقت فتاة :” هي دى كمان قلعت الحجاب مفيش واحده فيهم لبسته وفضلت مكمله سبحان الله ربنا يهدينا ويهديهم جميعا”.

وعلقت أخرى :”قلعّت الحجاب على كبر ..يلا أحسن أصلاً كانت بتبقي لابساه ونص شعرها باين ! ف فايديته أيه بقي !! ربنا يصلح الأحوال جميعاً”.

وأضافت متابعة أخرى :”واضح ان كل اللي عاوز يتشهر يخلع الحجاب الناس اتهطلت خالص”.

ومن جانبها ردت خبيرة التجميل على هذه الانتقادات ، قائلة:”فى ايه ياجماعة اعتقد هى حرة، حياتها وهى حرة فيها لحد امتى هنفضل نعمل قضاة على البشر كفاية بقى سيبو الناس ف حالها”.

يذكر ان شهيرة، 68 عاما، قد صرحت منذ فترة انها لا تعتبر نفسها محجبة بل في فترة احتشام، حسب تعبيرها، مؤكدة ان غطاء الرأس موضوع خلافي وان عددا من المشايخ يقولون ان الحجاب ليس فرضا.