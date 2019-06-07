شيرين تردّ على هيفاء وهبي: “ربنا يشفيكي”

فاجأت النجمة هيفاء وهبي جمهورها حين أعلنت أنها تعاني من وعكة صحية كبيرة منذ أكثر من شهر، ولم تعلن عن طبيعة مرضها الذي منعها من الظهور الإعلامي.

#عيد_مبارك ، ينعاد على الجميع.

أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر …خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.

الحمدلله على كل شئ #eidmubarak — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 4, 2019

وعلّقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على تغريدة هيفاء وهبي التي أعلنت فيها عن وعكتها الصحيّة، بالقول إنها اشتاقت لها ومرت فترة طويلة ولم تتحادثا سوياً.

وقالت شيرين في التعليق: “حبيبتي هيفاء بقالي كتير ماشفتكيش وماسمعتش صوتك وأنا مش متعودة على إننا نغيب عن بعض، أتمنى ربنا يشفيكي بإذن الله، وإن شاء الله ما تغبيش أبداً عن الناس اللي بيحبوكي”.