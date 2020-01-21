شيرين رضا : ” أنا مش هتجوز تاني بعد عمرو دياب “

خرجت الفنانة المصرية ” شيرين رضا ” بتصريحات صحفية مع صحيفة ” إندبندنت عربية ” أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد حديثها عن عدم رغبتها في الزواج مرة أخرى .

حيث قالت شيرين رضا إنها لن تكرر تجربة الزواج من جديد بعد طلاقها من الفنان ” عمرو دياب ” منذ 28 عاما وإنها اتخذت هذا القرار عن إقتناع تام قائلة : ” تزوجت مرة ولن أكررها أبدا .. وصلت إلى هذا القرار باقتناع تام .. ليست لدي الرغبة في الزواج مطلقا ” .

وأكدت على أن قرارها لا ينبع من فكرة مقاطعة للرجال لأن هذا أمر غير منطقي وإنها لم تتخذ موقفا عدائيا منهم .. فقالت : ” لا أقاطع الرجال ولا أتخذ منهم موقفا معاديا بل على العكس هم أصدقاء وأهل وشركاء في كل شيء .. ورغم ما يقال أن الرجل في أحيان كثيرة يكون هو سبب حزن المرأة ومشكلاتها فأنا لا أتفق مع هذا الرأي ” .

وعن علاقتها بالفنان عمرو دياب وعن ربط الجمهور بين أغاني عمرو دياب وبينها وآخرها عندما أشاروا إلى إنها المقصودة بعبارة ” أم الخدود حمرا ” في أغنيته ” يوم تلات ” علقت شيرين رضا على ذلك قائلة : ” لا تسألوني واسألوا الناس .. أنا أيضا أتعجب من هذا الربط طوال الوقت ” .

وتابعت : ” عموما أي إنسان دخل في حياتي لفترة فالمؤكد أنه ترك أثرا فيها .. فما بالك بشخص هو والد ابنتي الوحيدة وبيننا عشرة وعمرو صديقي وعلاقتنا جيدة ” .

وتحدثت شيرين رضا عن شخصيتها وبعض الصفات التي تتحلى بها فقالت : ” بطبعي شخصية صريحة ولا أحب تزيين الكلام أو تغيير الحقيقة لذلك لا يوجد أي سبب يجعلني أكذب أو أتراجع عن صراحتي وآرائي .. وإذا كنا في مجتمع لا يحب الصراحة فهذه ليست مشكلتي ” .

وأضافت : ” أحب الطاقة الإيجابية وأجد نفسي أبحث عنها في كل مكان وأطرد من داخلي أي شعور سلبي .. الحياة مليئة بالمواقف ونحن الذين نجعلها جيدة أو نحولها إلى سيئة وأي موقف مهما كان محزنا إذا تجاوزناه يمضي ونكمل حياتنا .. متصالحة مع نفسي وراضية عن كل شيء حدث لي وسعيدة أيضا ” .