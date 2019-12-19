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شيرين رضا تعتذر لعامل نظافة .. ما السبب ؟

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في مصر في الايام القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر فيه شاب يقوم بالاعتداء على عامل نظافة في الشارع أثناء تأدية عمله بالضرب والسب .

وهو ما أثار استياء وغضب الفنانة المصرية ” شيرين رضا ” التي خرجت بتغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” للتعليق على هذه الواقعة .

والتي وجهت من خلالها اعتذارها لعامل النظافة عما حدث له ووصفت الشاب الذي قام بالاعتداء عليه ب ” الزبالة ” .. فكتبت : ” أنا أسفة يا عامل النظافة علي فعل تلك الزبالة ” .

وتفاعل متابعو شيرين رضا مع ما كتبته وطالبوا بضرورة محاسبة هذا الشاب .

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