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شيرين رضا توجه نداء الى السيسي.. فما القصة؟

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شيرين رضا توجه نداء الى السيسي

شيرين رضا توجه نداء الى السيسي

وجهت الفنانة المصرية شيرين رضا نداءا الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإصدار قانون للرفق بالحيوان.

وقالت شيرين رضا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “نداء إلي الساده رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم”.

وتابعت شيرين رضا قائلة: “الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسيه ، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه و ألمه أو جوعه ، رجاء أنسطوا لذلك الأنين”.

يذكر ان شيرين رضا معروفة بدفاعها المستمر عن الحيوانات وسعيها الى مساعدتهم والدفاع عن حقوقهم.

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