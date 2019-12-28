شيرين رضا توجه نداء الى السيسي.. فما القصة؟

وجهت الفنانة المصرية شيرين رضا نداءا الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإصدار قانون للرفق بالحيوان.

وقالت شيرين رضا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “نداء إلي الساده رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم”.

نداء إلي الساده رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسيه ، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه و ألمه أو جوعه ، رجاء أنسطوا لذلك الأنين — Shereen Reda (@ShereenReda) December 28, 2019

وتابعت شيرين رضا قائلة: “الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسيه ، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه و ألمه أو جوعه ، رجاء أنسطوا لذلك الأنين”.

يذكر ان شيرين رضا معروفة بدفاعها المستمر عن الحيوانات وسعيها الى مساعدتهم والدفاع عن حقوقهم.