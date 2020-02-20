شيرين رضا: “مذبحة جديدة.. عاوزين تخنقونا.. رحمتك يا رب”

أشارت الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ إلى قضية إجتماعية جديدة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي قطع الأشجار بشكل عشوائي وبكثرة.

وقالت شيرين في تدوينتها: “مذبحة جديدة للشجر في المهندسين، انتو عاوزين تخنقونا أكتر من كده ليه؟.. ليه مصممين تقطعوا آخر قطرة أوكسچين فاضلة؟ وبردو لا حياة لمن تنادي، رحمتك يا رب”.

مذبحة جديدة للشجر في المهندسين!! انتو عاوزين تخنقونا اكتر من كدة ليه؟؟ ليه مصممين تقطعو اخر قطرة اكسوچين فاضلة؟؟ وبردو لا حياة لمن تنادي!! رحمتك يا رب — Shereen Reda (@ShereenReda) February 20, 2020



الجدير ذكره أن شيرين رضا تتواصل دائما مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطالب بحماية الحيوان والحفاظ عليها، كما كانت قد نشرت في مطلع الشهر الجاري تدوينة يّظهر فيها عامل نظافة في إحدى محطات مترو الأنفاق يجمع القمامة والمخلفات التي يلقيها الركاب في المترو.