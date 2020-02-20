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شيرين رضا: “مذبحة جديدة.. عاوزين تخنقونا.. رحمتك يا رب”

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ShereenReda11

شيرين رضا

أشارت الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ إلى قضية إجتماعية جديدة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي قطع الأشجار بشكل عشوائي وبكثرة.
وقالت شيرين في تدوينتها: “مذبحة جديدة للشجر في المهندسين، انتو عاوزين تخنقونا أكتر من كده ليه؟.. ليه مصممين تقطعوا آخر قطرة أوكسچين فاضلة؟ وبردو لا حياة لمن تنادي، رحمتك يا رب”.


الجدير ذكره أن شيرين رضا تتواصل دائما مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطالب بحماية الحيوان والحفاظ عليها، كما كانت قد نشرت في مطلع الشهر الجاري تدوينة يّظهر فيها عامل نظافة في إحدى محطات مترو الأنفاق يجمع القمامة والمخلفات التي يلقيها الركاب في المترو.

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