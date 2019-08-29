شيرين سيف النصر تكشف سر ابتعادها عن التمثيل وتمسكها بالاعتزال السنوات الماضية

كشفت الفنانة المصرية ” شيرين سيف النصر ” في تصريحات صحفية عن سبب ابتعادها عن التمثيل والوسط الفني والتي غابت عنهما ما يقرب من 12 عاما .

وأرجعت السبب في ذلك إلى وفاة والدتها وهو ما أثر على حالتها النفسية .

نافية ما تردد حول سبب ابتعادها عن مجال الفن من شائعات مثل تعرضها لأزمة صحية أو مشكلة في حياتها الخاصة .

وقالت : ” وفاة والدتي هو سبب غيابي انعزلت عن العالم وأصابتني حالة من الاكتئاب ، فرحيلها سبب صدمة لي عدة سنوات.. تعتبر حياتي كانت شبه متوقفة عن كل حاجة داخل الوسط الفني ككل “

وتابعت شيرين حديثها قائلة : ” ولكن بحاول حاليا العودة مرة أخرى وإن شاء الله ربنا يقدم كل خير حتى لو قررت أعود سيكون بشكل قوي وجديد ومختلف ” .

وتابعت : ” طوال تلك الفترة كنت أعتبر نفسي في هدنة .. ولكني أعد الجمهور بالعودة من خلال عدد من الأعمال التي أقوم بقراءتها في الوقت الراهن وسوف أحسم قراري النهائي فيها ” .

وكان فيلم ” أمير الظلام ” آخر عمل سينمائي شاركت فيه الفنانة شيرين سيف النصر وتعاونت من خلاله مع النجم عادل إمام .