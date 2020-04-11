نشرت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها تحدثت من خلالها عن فوائد أزمة فيروس كورونا المستجد المنتشر عالميا والتي لها جانب إيجابي وفقا لرأيها .

فكتبت شيرين في تغريدتها قائلة : ” أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا .. أنا مبحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت .. الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا ” .

أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا. أنا مابحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا.. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) April 10, 2020

وتابعت في تغريدة أخرى : ” ساعات لما كنت بصلي كنت بحس إني بعمل الواجب أو أسرح في الصلاة أنا هعمل غداء إيه النهاردة .. بس الواحد لما بيقف قدام ربنا ويركز في الكلام اللي بنقوله زي ما بنقول في الفاتحة ” الرحمن الرحيم ” هو فعلا رحمن وحنين وأحلى حاجة في الدنيا ” .

وأضافت : ” زمان كنت بقول الآيات وأنا مش بركز فيها دلوقتي وأنا بركز في الآيات لآخرها بحس إن ربنا بيشفيني وبيداوي كل حاجة حاسة بيها .. أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي ” .

زمان كنت بقول الآيات وأنا مش بركز فيها دلوقتي وأنا بركز في الآيات لآخرها بحس إن ربنا بيشفني وبيداوي كل حاجة حاسة بيها، أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) April 10, 2020

واختتمت شيرين عبد الوهاب حديثها بتغريدة جديدة وقالت : ” أنا نفسي كله يحس الإحساس اللي كنت حاساه وأنا بصلي صلاة المغرب والسنة متعة تانية أحلى من أي سفرية أو أي سهرة .. ربنا يثبتنا ويعدينا من اللي إحنا فيه ويارب منتغيرش ونفتكر اللي إحنا فيه دلوقتي ده ” .