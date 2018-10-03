شيرين عبد الوهاب تشوّق جمهورها لألبومها الجديد

في محاولة منها لتشويق جمهورها ومتابعيها لألبومها الجديد، نشرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، البوستر الدعائي للأغنية الرئيسية “نساي”، وهو ما أثار فضول الكثيرين الذين تساءلوا عن موعد طرح المجموعة الغنائية الجديدة، لكن شيرين لم تعلق لتزيد من حالة الشويق لجمهورها.

ومن المقرر أن يطرح الألبوم قريباً بعد أن انتهت شيرين من تسجيل كافة أغنياته، و تشرف حالياً على خطة الدعاية الخاصة به.

المصدر: lahamag.com

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