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شيرين عبد الوهاب تقرر العودة الى السينما بعد 16 عاماً وتكشف عن مواصفات بطل فيلمها الجديد

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sherine abdel wahab

شيرين عبد الوهاب

كشفت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ إنها بدأت بالتحضير لفيلمها السينمائي الجديد، مشيرة الى أن بطل العمل الذي سيقف أمامها سيكون وجهاً جديداً وليس مشهوراً، مؤكدة أنها لم تستقر على اسمه بعد.
واشارت شيرين عبد الوهاب الى انها قررت العودة الى السينما بعد 16 عاماً على تجربتها فيها بفيلم “ميدو مشاكل” الذي قدمته مع الممثل المصري أحمد حلمي لأنها لم تدخل السينما سابقاً بطريقة صحيحة، مشددة على ان النجاح الذي حققته في مسلسل “طريقي” الذي كان من بطولتها ساعدها على اتخاذ خطوة العودة الى السينما.

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