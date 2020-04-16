أشادت الفنانة ” أصالة ” بأغنية ” مش قد الهوى ” للفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” والتي قامت بطرحها مؤخرا على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” .

فكتبت أصالة في تعليقها على مقطع من الأغنية : ” بصوتها بترسم القصة بمنتهى الإحساس .. رائعة بتمرجح المشاعر بكل رقة .. الله يا شيري الحبيبة ” .

لتخرج شيرين للرد على أصالة بتغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” فقالت : ” شكرا على وصفك الجميل اللي كله رقة .. وشكرا على اهتمامك بيا فعلا ” .

وتابعت : ” إنتي بالنسبة لي أخت عزيزة أوي عندي .. ربنا يصلح لك الحال ويحققلك اللي بتتمنيه ” .