شيرين عبد الوهاب في لندن للعلاج

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إنها سافرت إلى لندن منذ أيام في سرية تامة لتلقي العلاج إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أجبرتها على السفر بصورة عاجلة ولم يفصح عن طبيعة مرضها بعد .

وألغت شيرين عبد الوهاب حفلها المقرر إقامته في يوم 17 أغسطس القادم ضمن فعاليات مهرجان قرطاج .

وأخطرت شيرين إدارة المهرجان إنها تعاني من مرض يستدعي سفرها للعلاج لفترة طويلة قد تمتد إلى أكثر من شهر وتبتعد خلالها عن ممارسة نشاطها الفني .

واعتذرت أيضاً عن عدد من الحفلات التي كان من المقرر أن تقيمها في عدة دول وقامت إدارة أعمالها بإعادة مقدمات التعاقد إلي منظمي الحفلات .

وترددت أيضا شائعات عن حمل شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب والذي قد يكون سببا وراء إلغاء حفلاتها .