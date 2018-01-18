شيرين عبد الوهاب ونانسي عجرم في الفستان نفسه.. خمنوا كم بلغ سعره؟على من الأجمل! فن

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إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ بفستان عصري من Alexander McQueen، من مجموعة خريف وشتاء 2017، يتميز بالتفاصيل الذهبية ويبلغ ثمنه 2,545 دولاراً أميركياً.

التصميم عينه سبق أن إرتدته الفنانة ​نانسي عجرم​ خلال حفل لها في أبوظبي، وحافظت نانسي على كلاسكيتها في هذه الإطلالة، فأبقت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة بسيطة، كما ونسّقت نانسي مع هذا اللّوك أكسسوارات منحتها التميّز، كالعقد الذي زيّن عنقها والخواتم العديدة في أصابعها.

يُذكر أن نانسي عجرم تشارك في لجنة تحكيم برنامج The voice kids، الى جانب تامر حسني وكاظم الساهر.