شيرين عن حقيقة حملها: “ما ينفعش كل المطربات يبقوا حوامل في نفس الوقت”!.. فيديو

انتشرت خلال الفترة الماضية أخبارا حول حمل الفنانة شيرين من النجم حسام حبيب، لكن الزوجين التزما الصمت طيلة هذه المدة، حتى أكدت تقارير إعلامية، خبر حمل شيرين بحسب مصادر مقربة من الزوجين.

شيرين ظهرت أمس الثلاثاء، فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، وأجابت حين وجهت إليها المذيعة سؤالا حول حقيقة حملها “فيه حاجة جاية فى السكة؟ “، وردت شيرين: “ماينفعش كل المطربات يبقوا حوامل فى نفس الوقت، مين حيشتغل؟”.

وتابعت: “لازم بالدور، كفاية نانسى عجرم تقوم بالسلامة وانا اللي وراها”.

من ناحية اخرى، قالت شيرين ردا على سؤال عن عدم ردها على هاتفها: “معاك رقم القمر؟ معاك رقم الشمس؟”.