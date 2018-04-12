شيرين لم تكن الزوجة الأولى لحسام حبيب.. شاهد صورة زوجته السابقة

احتفل الفنان حسام حبيب، بعقد قرانه على المُطربة شيرين عبدالوهاب، عقب الإعلان عن ارتباطهما رسميًا.

لكن شيرين لم تكن هي الزوجة الأولى للفنان حسام حبيب، حيث سبق له أن تزوج من قبل، وتحديدًا عام 2012، من فتاة من خارج الوسط الفني، ووالدها عضو مجلس الشعب المصري، واقتصر الحفل على العائلة والأصدقاء المقربين فقط، مع حرص الفنان حسام حبيب على عدم نشر أي من تفاصيل حفل زفافه، ولكن بعد عامين من زواج الفنان حسام حبيب، وبسبب عدم ظهوره وزوجته معاً في أي مناسبة، انتشرت شائعة تفيد بطلاقهما، وقد رفض الفنان حسام حبيب الحديث عن أي تفاصيل تخص حياته الخاصة.

وكشف الخبر الذي نشره والد الفنان حسام حبيب، مُنذ فترة عن حالة من الاهتمام والجدل بين الجمهور، عقب تداول المنشور الذي أعلنه والد حسام عن ارتباط ابنه بالفنانة شيرين عبدالواهاب وأنها عروس ابنه