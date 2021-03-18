شاركت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مقطع فيديو جديد لها أوضحت من خلاله سبب إغلاق حساباتها على السوشيال ميديا وغيابها عن الاعلام في الفترة الاخيرة.

وقالت شيرين فى مقطع فيديو: “أنا شخصية حساسة وأتأثر بكل الكلام المثار حولى، وكنت أرى أن لا داعى لكل ما يثار حولى فى الفترة الماضية”.

وتابعت شيرين: “تأثرت كثيرا بما قيل بخصوص التشكيك فى وطنيتى وانتمائي وهو ما دفعنى إلى توجيه رسالة إلى كل من ينتقدني في هذه الفترة.. خلاص كفاية، ولهذا أغلقت كل حساباتي على السوشيال ميديا”.

كما نفت شيرين مشاركتها في غناء تتر أي مسلسل في رمضان المقبل وقالت في تغريدة: “بعد نزول اخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان اؤكد عدم وجود اي تعاقد بذلك حتى الان. تصبحوا على خير”.

بعد نزول اخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان اؤكد عدم وجود اي تعاقد بذلك حتى الان. تصبحوا على خير — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 18, 2021

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية “مش قد الهوى”، والتي طرحتها مؤخرًا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على الـ “يوتيوب” وهى من كلمات محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.