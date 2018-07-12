شيري عادل بالفيديو: أعشق “الرجل الحمش” وأسمح لزوجي بالتدخل في تفاصيل أعمالي الفنية

كشفت الفنانة شيري عادل سابقًا عن مواصفات “فتى أحلامها”، مؤكدة أنها تعشق الرجل الحمش الذي يغار على زوجته، ولهذا لن تمانع في تدخّله بتفاصيل أعمالها الفنية، وستحترم رغباته عند قبول أو رفض الأدوار الفنية، كما تلتزم بتوجهاته في ما يخص ملابسها!!

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شيري أكدت في حوار مع الفنان أحمد فهمي لبرنامج “هو ولا هي”، أنها لا تهتم بالمظهر الخارجي لشريك حياتها، بقدر اهتمامها بالشخصية، حيث ترغب في الارتباط بشخص تجمعها به قصة حب بعيدة تمامًا عن التقليدية، ويكون رجلًا غيورًا شرقيًّا، ويحب أن تكون زوجته ناجحة، وأن يكون هو ناجحًا وطموحًا

وأكدت أنّ سبب تأخر زواجها هو انشغالها بالعمل الفني طوال الوقت، ما أدّى إلى عدم دخولها في قصة حب، وعدم حصولها على إجازات، وعدم احتكاكها بالناس، إذ إنها تقضي حياتها ما بين البيت ومواقع التصوير فقط

المصدر: Sayidaty.net

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