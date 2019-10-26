شيري عادل تعلق : ” محدش يسألني عن حياتي الشخصية تاني “

خرجت الفنانة ” شيري عادل ” بتصريحات تليفزيونية لبرنامج ” mbc trending ” أعربت من خلالها عن استيائها من وسائل الإعلام لتركيزها فقط على حياتها الشخصية دون الإهتمام بالجانب الفني .

وأكدت شيري عادل على إنها لا ترغب في الحديث عن حياتها الشخصية لأنه لا يوجد ما ترغب في قوله .. وإنها كانت تتحدث عنها من قبل عندما كان يوجد لديها ما ترغب في توضيحه أو الإعلان عنه .

وأشارت شيري إلى أن الأسئلة التي أصبحت توجه إليها باتت بعيدة عن الفن وهو الأمر الذي يزعجها كثيرا .. حيث إنها ترغب في أن تكون أسئلة وسائل الإعلام لها عن الفن ومشاريعها الفنية الجديدة .

وتأتي تلك التساؤلات التي كثرت خاصة بعد ظهور شيري عادل مع زوجها السابق الداعية ” معز مسعود ” على السجاة الحمراء معا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي الماضي .. مما أثار الكثير من الجدل حول إمكانية رجوع الحياة الزوجية بينهما مرة أخرى بعد إعلان انفصالهما مؤخرا .