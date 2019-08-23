شيري عادل تعلن انفصالها عن زوجها معز مسعود

بعد زواج دام عام تقريبا أعلنت الممثلة ​شيرى عادل​ انفصالها عن الداعية ​معز مسعود​.

هذا الثنائي ارتبط رسميا في شهر تموز/يوليو من العام 2018 وتم الطلاق بينهما في تموز/يوليو اي قبل شهر الا انهما قررا ان يعلنا الموضوع بعد فترة للوسائل الاعلامية على الرغم من انتشار الشائعات بشكل كبير في الفترة الاخيرة.

وكانت شيري عادل نفت مؤخرًا انفصالها عن الداعية معز مسعود بمقطع فيديو جمعهما، نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”، ولكن يبدو أنهما أتفقا على إعلان الأمر مؤخرًا.

وقد بدأت هذه الشائعات منذ فترة لكن في كل مرة كانا يخرجان وينفيان هذه الأخبار ويؤكدان أنها شائعات، ومنذ شهرين تقريبا اي قبل طلاقهما بشهر واحد نشرا فيديو يجمعهما وسخرا من خبر الطلاق.