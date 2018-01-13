شيري عادل في أول تعليق بعد حادث السير

شيري عادل في أول تعليق بعد حادث السير فن

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طمأنت الممثلة المصرية ​شيري عادل​ جمهورها ومتابعيها على صحتها بعد خروجها من المستشفى على إثر تعرضها إلى حادث سير خطير ليل الإربعاء الماضي.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:” باشكر كل اللي سأل وقلق عليا.. أنا كويسة وبخير الحمد لله.. حادث وربنا ستر وجت سليمة، الحمد لله”.

وكانت شاركت عادل في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “الحصان الأسود” بمشاركة عدد من الممثلين بينهم أحمد السقا وأنجي خطاب.

وتشارك حالياً في الجزء الثاني من مسلسل “نصيبي وقسمتك” من خلال قصة بعنوان “نظرة فابتسامة” من بطولة كريم قاسم أحمد العوضي ومروة الازلي. ومن اخراج مصطفى فكري.