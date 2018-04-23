شاهد.. شيلاء سبت تكشف الطريقة التي تتبعها للتخلص من “الكرش”

كشفت الممثلة البحرينية ​شيلاء سبت​ عن أسرار إحتفاظها برشاقتها، والطريقة التي تتبعها للتخلص من “الكرش”، في حالة عدم تمكنها من ممارسة الرياضة.

وقالت سبت في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “يسألني الكثيرون كيف أحافظ على رشاقتي وأتجنب ظهور الكرش حتى إذا لم أرغب في ممارسة الرياضة”.

وأضافت: “أنا لا أشرب أي مشروب مثلج، فقط أشرب المشروبات الدافئة أو الفاترة، لأن المشروبات الدافئة تسهل الهضم أما الباردة تجمد الدهون. كما أنني أشرب مشروب الزنجبيل الدافئ عقب كل وجبة وإذا لم يتوفر الزنجبيل أشرب شاي أخضر”.

وتابعت أنها تقوم دائماً بشرب الماء بالليمون في كل صباح، وإذا لم يكن الليمون متوفراً فإنها تشرب لتراً كاملاً من الماء، كما أنها تقاطع المشروبات الغازية بشكل تام.

وشددت سبت على ضرورة تناول الطعام في المساء، قائلة إنها في النهار تأكل الأخضر واليابس، لكنها تمتنع عن الأكل تماما في المساء.