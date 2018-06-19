شيلاء سبت توجّه رسالةً إلى صالح الراشد بعد نفيها لخبر ارتباطهما

قرّرت الفنانة شيلاء سبت أن توجّه رسالة شكر إلى الإعلامي صالح الراشد على مساعدته الدائمة لها في أولى تجاربها في تقديم البرامج. وقالت سبت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام: “أخوي الغالي صالح الراشد، أشكرك على كل شي، ومن أمتع الأعمال اللي اشتغلتها، تعلمت منك وايد، مذيع متميز ومختلف وخارج دائماً عن المألوف”.

وتابعت “أتمنى لك كل توفيق والنجاح شكرا والف شكرا على مساعدتك لي في أولى تجاربي بالتقديم الكلمات لا تفي ولا تكفي وانت تعرف معزتك عندي يا صالح، وشكرا لقناة الـ أي تي في على اتاحة هذه الفرصة لي واشكر من كل قلبي الاستاذ الاعلامي احمد الفضلي، وطبعا صاحب الفكرة صالح الراشد، وأشكر المخرج محمد عز على كل شي والمعد عبدالحميد السبكي وكاتيا شكرا شكرا شكرا”.

وكانت قد ترددت أنباء عن ارتباط شيلاء وصالح وتخطيطهما للزواج، ولكن الإعلامية البحرينية نفت ذلك تمامًا، موضحةً أن هناك علاقة صداقة قوية تجمعها بصالح الراشد منذ 12 سنةً، لافتةً إلى أنّ ظهورهما معًا دائمًا على السوشيال ميديا، هو ما تسبب في ظهور هذه الشائعة.

وأضافتْ شيلاء سبت، خلال استضافتها ببرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” مع صالح الراشد، أنّ علاقة صداقة تربطها بعائلة الإعلامي العراقي الشهير، مشيرةً إلى أنّه لا أمل أبدًا في ارتباطهما.

ومن جانبه، قال صالح الراشد، إنّ المجتمع الخليجي والعربي ككل، يعتقد أنّ أيّ ثنائي إعلامي أو فني يظهر على الشاشات يجب أنْ تربطهما علاقة عاطفية، رغم أنها قد تكون علاقة أخوة عادية.