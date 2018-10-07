شيماء سبت ترد على إهانة وتجريح المشاهير… فماذا قالت؟

أعربت الفنانة شيماء سبت عبر حسابها الشخصي على تطبيق “سناب شات”، عن استيائها الشديد لما يتعرض له المشاهير في كافة المجالات من سب وقذف وإهانات لفظية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت “شيماء” على الموضوع بطريقة ساخرة قائلة: “بخصوص اللي يفترون ويسبون ويقذفون ويتفننون بتجريح وإهانة المشاهير في كل مجالاتهم، هل في أحد واعدكم بجائزة أو تدخلون سحب على بيت أو طيارة”.

وأضافت: “أفيدوني أفادكم الله لأن المتعة العظيمة عندكم غير طبيعية حتى اليهود تبرر منكم ويسخرون عليكم بمواقهم في السوشيال ميديا”.

وشاركت الفنانة شيماء سبت مؤخرًا، في بطولة مسلسل “صيف بارد”، إلى جانب عدد من نجوم الخليج، منهم: “شيلاء سبت، ومريم حسين، وفاطمة الحوسني، وأشجان، ومريم الغامدي، وديانا رحمة، وريم حمدان، ونيرمين محسن، وهو من تأليف الكاتبة سارة العليوي، وإخراج إياد الخزوز”.