انتشرت خلال الساعات الماضية أخبارا حول إصابة الفنانة المصرية ” شيماء سيف ” بفيروس كورونا المستجد .

وهو الأمر الذي دفع شيماء سيف إلى الخروج لكشف حقيقة الأمر وحسم الجدل من خلال تصريحات لها لبرنامج ” ET بالعربي ” .

فقالت : ” مين ده اللي قاعد يفوّل عليا .. لأ طبعا ألف حمد وشكر ليك يارب معنديش أي كورونا ولا عندي أي حاجة وبصوّر كل يوم في مسلسلي وباكل ومخلصّة على الأكل اللي في البوفيه كله وباخد كل البريك اللي في اللوكشين وحاسه التذوق ميّة ميّة وبشم كل حاجة ” .

وتابعت : ” الحمد لله تقدروا تسألوا الناس اللي في اللوكيشن مش محتاجة أثبت لحد .. بس الحمد لله فضل من ربنا مجاليش أي حاجة ويارب يبعدها عني وعن كل حبايبي ويحفظ الناس كلها من كل سوء ” .