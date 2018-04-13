شيماء سيف ورسالة عتاب بعد أزمتها الصحية ودخولها المستشفى.. من قصدت بها؟

طمأنت الفنانة المصرية شيماء سيف، متابعيها على صحتها بعد خروجها من المستشفى، التي نقلت إليها الأربعاء.

شيماء سيف، عبرت عن غضبها من تجاهل بعض زملائها لها أثناء أزمتها الصحية، ونشرت صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرم»، مكتوب عليها: «الشدة بتعرفك مين التمام، ومين خسارة فيه السلام»، الأمر الذي اعتبره البعض رسالة مباشرة لمن تجاهلها في أزمتها.



يذكر أن شيماء سيف، تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية مفاجئة بعد تعرضها لضيق في التنفس وإجهاد شديد بسبب كثرة ساعات العمل خلال تصوير مسلسل «بالحجم العائلي»، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وتم نقلها لإحدى المستشفيات القريبة من مكان تصوير العمل بمرسى علم.

«بالحجم العائلي» بطولة يحيى الفخراني، وميرفت أمين، ويسرا اللوزي، وندى موسى، وشيماء سيف،و أحمد مجدي،و لطيفة فهمي، وعمرو حسن يوسف، وغيرهم، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.