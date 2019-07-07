شيماء عقيد تعود للأضواء من جديد في فيديو مع رانيا يوسف

فاجأت الفنانة ” رانيا يوسف ” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر” بظهورها مع الفنانة ” شيماء عقيد ” من خلال مقطع فيديو قامت بنشره والتي غابت عن الظهور لسنوات طويلة .

وظهرا بالفيديو وهما يغنيان معك أغنية ” بعيد عنك ” لأم كلثوم .

وكتبت رانيا معلقة على الفيديو : ” مفيش أحسن من أغاني أم كلثوم وقعدة حلوة مع صديقتي الفنانة شيماء عقيد ” .

لتعاود الفنانة شيماء عقيد الظهور مجددا بعد ابتعادها لسنوات طويلة عن الساحة الفنية والظهور الإعلامي .. حيث ابتعدت عن الساحة الفنية منذ عام 2006 وقررت التفرغ لحياتها الأسرية والاهتمام بعائلتها .

وتفاعل متابعو رانيا يوسف بقوة مع فيديو ظهور شيماء عقيد معها ليؤكدوا لها أنهم يحبون تمثيلها وطالبها آخرين بالعودة للفن مجدداً .