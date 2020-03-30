شيما الحاج تهاجم نضال الأحمدية : ” مستوى وضيع ومتدني وبتعتمد على فضائح الفنانين “

نشرت الفنانة ” شيما الحاج ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” هاجمت من خلاله الإعلامية ” نضال الأحمدية ” متهمة غياها بإنها تعتمد على نشر أخبار الفضائح في الموقع الخاص بها وأخبارا مغلوطة تخص الفنانين .

فقالت شيما الحاج : ” أنا عمري ما كنت بعتبرها إعلامية نظرا لما تتبعه من أسلوب الرقص على الغضائح والتمايل على أوجاع الناس .. وهذا إن دل على شئ فيدل على وجع ماضيها المؤلم الذي تحاول أن تخفيه عن العالم ” .

وتابعت : ” هي تملك صحيفة الجرس ولا أتذكر إنها سلطت الضوء في يوم من الأيام على ما يهم المواطن العربي في مسيرتها إلا القليل إن وجد أساسا .. أنا لو مكنتش رديت الأيام اللي فاتت وترفعت عن الرد وذلك لسبب واضح وصريح وهو أن المستوى وضيع جدا “.

وأضافت شيما الحاج : ” إذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب الناس بالحجارة .. أنا بعتذر عن الحديث بهذا الأسلوب لكن الرء احيانا بيضطر للنزول لمستوى أقل منه بكتير علشان يوصل رسالة معينة .. واحب اقولك إن الإعلام مش بالطريقة دي ولا الإعلاميين بهذا الخلق وانتي خنتي الأمانة وضربتي بشرفها عرض الحائط وتاجرتي بقلمك ” .

وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” لمن أراد معرفة من أنا ومن هي شيماء الحاج وأشكركم لمتابعتي جميعآ ودعمكم لي .. تعقيبآ عن تداولات أخبار صحيفة وموقع الجرس الهزلي الفكاهي عن الفنانين .. حتى لو عطسو بشكل عام وعن اهتمامهم بآخر أخباري وبعمل ايه ومبعملش ايه واللي متناولة على لسانهم اللي أنا معرفهاش اساسا عني ” .