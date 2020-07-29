عبرت الفنانة المصرية صابرين عن غضبها من بعض التعليقات الغير لائقة التي تلقتها مؤخار على حسابها على انستغرام بعد نشرها بوست عبرت فيه عن دعمها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

فقد نشرت صارين صورة مكتوب عليها: “اي حد هيكتب أي كلمة فيها أساءة او تنمر هعمل تصرف مشل لصالحة وعلقت كاتبة: “وقد اعذر من انذر من هذه اللحظة”.

وكان لافتا مسارعة الفنانة رانيا يوسف الى دعم صابرين حيث كانت اول المعلقات وكتبت عددا من الايموجي على شكل تصفيق.

يأتي ذلك بعد ان نشرت صابرين امس صورة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مقتطفات من خطابه حول سد النهضة وكتبت معلقة: “رئيسي وافتخر #عبدالفتاح_السيسي ربنا يحميك وكلنا #الجيش_المصري رجال ونساء وشباب وأطفال #تحيا_مصر” حيث تلقت عددا من التعليقات السلبية من بعض المتابعين.